25 nov. 2026 - 18:20 hrs. | Act. 26 nov. 2026 - 13:12 hrs.

En el avance del capítulo 70 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) insistió en que Francesca (Katyna Huberman) fuera a la comida que organizó en su casa, pero pronto pensará que fue un grave error.

La terapeuta mostrará un buen sentido del humor y bromeará con Samuel (Francisco Ossa), despertando los monstruosos celos de Andrea. Con cada interacción ella verá una amenaza a su matrimonio, por más cordial que esta sea.

La sombra de Clara

Sin poder aguantar más la rabia, se encerrará en su habitación y pateará los muebles, lo que alarmará a su empleada doméstica.

La Baronesa / Mega

"¿No viste cómo esa mujer le coquetaba a mi marido en mi cara? ¡Estas mujeres con iguales, son calcadas! ¡Qué cres... les pasa con mi marido!", gritará.

Pese a que su asesora del hogar no notará nada anormal, Andrea estará convencida de que Francesca intenta seguir el mismo camino de Clara (Lorena Bosch) para seducir a Samuel. ¿Hará algo en contra de ella?