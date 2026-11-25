Estará loca de celos: Andrea creerá que Francesca quiere quitarle a su esposo en el capítulo 70 de La Baronesa
En el avance del capítulo 70 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) insistió en que Francesca (Katyna Huberman) fuera a la comida que organizó en su casa, pero pronto pensará que fue un grave error.
La terapeuta mostrará un buen sentido del humor y bromeará con Samuel (Francisco Ossa), despertando los monstruosos celos de Andrea. Con cada interacción ella verá una amenaza a su matrimonio, por más cordial que esta sea.
La sombra de Clara
Sin poder aguantar más la rabia, se encerrará en su habitación y pateará los muebles, lo que alarmará a su empleada doméstica.Ir a la siguiente nota
"¿No viste cómo esa mujer le coquetaba a mi marido en mi cara? ¡Estas mujeres con iguales, son calcadas! ¡Qué cres... les pasa con mi marido!", gritará.
Pese a que su asesora del hogar no notará nada anormal, Andrea estará convencida de que Francesca intenta seguir el mismo camino de Clara (Lorena Bosch) para seducir a Samuel. ¿Hará algo en contra de ella?Ve el capítulo en