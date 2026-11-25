25 nov. 2026 - 18:10 hrs. | Act. 26 nov. 2026 - 15:51 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) se presentó en la oficina del doctor Labra (Cristián Carvajal) para solicitar el nombre del donante de Daniel Márquez (Francisco Reyes Cristi).

El médico no se mostró muy colaborativo con el requerimiento, ya que creyó que levantar este secreto sería perjudicial para el tratamiento. Incluso cuando tuvo en sus manos una orden judicial, Labra señaló que él no estaba habilitado para dar esa información y pidió usar el conducto regular con la administración de la clínica.

El fiscal se vio retrasado un día en su investigación y, mientras tanto, León (César Caillet) ya está enterado de que la verdad se descubrirá en poco tiempo.

La Baronesa / Mega

Una reconciliación que no llegó

Nicolás (Andrew Bargsted) intentó hacer las paces con Daniel y hablaron a solas después de mucho tiempo alejados.

El preparador físico estaba dispuesto a perdonar a su amigo si le prometía no volver a buscar a Francesca (Katyna Huberman), pero Daniel le aseguró que si se recupera, intentará reconquistarla porque de verdad está enamorado. Eso terminó con cualquier posibilidad de arreglar las cosas entre los dos.