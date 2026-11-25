25 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 69 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) hará a un lado su orgullo y se presentará en el "Doña Aurora" para hablar con Daniel (Francisco Reyes Cristi).

Justo lo encontrará en medio de una celebración con los trabajadores del restorán, ya que se confirmó que tiene un donante compatible que puede salvar su vida.

La Baronesa / Mega

"Me la quiero jugar"

Con cierta incomodidad, los dos amigos se reunirán en la oficina. Nicolás hará un esfuerzo por perdonar a Daniel, pero solo con una condición.

"Si tú me dices que no vas a seguir detrás de mi vieja, yo puedo hacer un esfuerzo para volver a ser lo que éramos antes", le dirá. Sin embargo, ese será un requisito que el chef no podrá cumplir.

"No te puedo prometer eso. Si logro salir de esta, yo me la quiero jugar por ella; estoy enamorado".