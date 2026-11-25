25 nov. 2026 - 08:58 hrs.

La participación de Dominga López en Miss Universo 2026 ilusionó a todo un país. Pese a sus extraordinarias presentaciones, la candidata chilena no logró quedarse con la corona y se instaló entre las 12 semifinalistas de la 75.ª edición del concurso de belleza.

La representante chilena accedió al Top 30 tras su desfile de trajes típicos, donde deslumbró con un diseño inspirado en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar.

Dominga López ilusionó a todo un país

Posteriormente, destacó en el desfile de trajes de baño, con un jugado atuendo dorado de dos piezas, al cual sumó su ya conocida simpatía.

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Tras asegurar su puesto entre las 12 semifinalistas, López deslumbró en el desfile del traje de gala con un vestido verde inspirado en la araucaria.

Sin embargo, la chilena no logró quedar entre las cinco finalistas del Miss Universo, donde fue la representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, quien conquistó la corona que hasta entonces ostentaba la mexicana Fátima Bosch.

El emotivo mensaje de Dominga López

Tras bajar del escenario en San Juan, Puerto Rico, Dominga López decidió dedicar un emotivo mensaje a Chile a través de redes sociales, agradeciendo el apoyo durante el concurso de belleza.

"Gracias Chile por soñar conmigo", compartió en su cuenta de Instagram, el que acompañó con una foto de su desfile en la gran final del Miss Universo 2026.

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