21 nov. 2026 - 21:14 hrs.

Un guiño al Festival de Viña del Mar marcó la presentación de Dominga López en el desfile de Trajes Nacionales de Miss Universo 2026. La periodista y modelo chilena apareció este sábado con una vestimenta inspirada en la Gaviota de Platino, uno de los reconocimientos más importantes del certamen musical.

La representante nacional, oriunda de la Ciudad Jardín, eligió este símbolo del festival para representar a Chile en la competencia, donde las candidatas presentan atuendos que reflejan elementos culturales y tradicionales de sus respectivos países.

La Gaviota de Platino ha sido entregada a seis artistas a lo largo de la historia del evento: Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (2019, de manera póstuma), Los Jaivas (2023), Myriam Hernández (2025) y Mon Laferte (2026).

Miss Universo

La presentación tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico y forma parte de las actividades previas a la final de Miss Universo, que se realizará el próximo martes 24 de noviembre.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre, jornada en la que Dominga López buscará quedarse con la corona.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.

Todo sobre Miss Universo