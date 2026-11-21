21 nov. 2026 - 21:00 hrs.

Naya Fácil vive una verdadera pesadilla en su exclusivo penthouse del barrio El Golf, en Las Condes, luego de detectar graves fallas estructurales ocultas en la propiedad.

Durante los últimos días, la influencer relató en redes sociales que los problemas de humedad por filtraciones de agua han ido empeorando cada vez más, abarcando más sectores.

El millonario gasto de Naya Fácil

Por lo mismo, Naya entró en una batalla con el exdueño de la vivienda, a quien acusó de no haberle informado de todos los problemas que arrastraba, y es que ya son varios los profesionales que han acudido para reparar las fallas.

El malestar de la joven de 28 años habría llegado hasta tal punto que estaría evaluando devolver la propiedad y abandonar el lugar lo antes posible.

Así lo dio a conocer el periodista Patricio Sotomayor en CHV, quien afirmó que ya tendría un equipo de abogados trabajando para tomar acciones contra el antiguo propietario.

De acuerdo al comunicador, las filtraciones requerirían una reparación de mayor envergadura con un costo cercano a los $50 millones.

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