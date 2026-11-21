21 nov. 2026 - 19:30 hrs.

Desde su término con Bimza, Trini Neira ha sido vinculada con diversos galanes del mundo del espectáculo. Rumores que habrían llegado a su fin luego de su apasionado beso con conocido streamer chileno.

Se trata de Bernardo Joaquín Pérez Palacios, mejor conocido como ByKing, joven creador de contenido que se popularizó en plataformas como Kick, donde realiza transmisiones en vivo.

El apasionado beso de Trini Neira con streamer chileno

Precisamente, todo ocurrió cuando el streamer invitó a la hija de Pamela Díaz a participar de su en vivo la noche del viernes.

Durante el streaming, ambos se mostraron extremadamente coquetos frente a las cámaras. Sin embargo, el momento donde todo estalló fue cuando se besaron frente a los miles de internautas que estaban en ese instante conectados.

Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Trini Neira llamó "amor" al joven antes de retirarse del set de grabación, un detalle que rápidamente se viralizó.

Hacia el final del streaming, los jóvenes volvieron a besarse frente a las cámaras, alimentando aún más los rumores de romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de abbyclips (@abby.clips05)

Todo sobre Trini Neira