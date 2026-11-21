21 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Michelle Carvalho se declaró la ganadora absoluta de un concurso imaginario sobre la mejor decoración de Navidad de todo Chile.

La influencer brasileña dio un vistazo al diseño de su hogar para las fiestas, donde el protagonismo se lo llevó el rojo, uno de sus colores favoritos.

Decoración de Navidad de Michelle Carvalho

Michelle Carvalho compartió en sus historias de Instagram un video en el que dijo querer crear una "nueva tendencia" en Chile.

Instagram @mrs_carvalho

"Yo quiero hacer una competencia de quién hace el árbol más lindo de Navidad en diciembre, todos los años. ¿Y por qué? ¡Porque estoy segura de que yo lo ganaría! Yo quiero que la gente se motive, porque yo ganaría", comentó entre risas.

En los registros se apreciaba el elegante diseño del living de la modelo, con un predominante color borgoña, con elementos como modernos floreros, candelabros con velas rojas, un pino miniatura y una bola de nieve.

Sin duda, el punto focal era el árbol ubicado en una esquina al lado de un ventanal, adornado con luces suaves, cintas, esferas y un tierno osito de peluche.

Instagram @mrs_carvalho

Todo sobre Michelle Carvalho