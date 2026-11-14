Un look "de alto impacto": Michelle Carvalho se roba todas las miradas con elegante vestido azul en un evento
Michelle Carvalho nuevamente encantó a sus seguidores en redes sociales al asistir, con ese estilo sofisticado y etéreo que tanto la caracteriza, a un evento promocional de una marca de perfumes.
Las fotos de su look las compartió en su cuenta de Instagram, donde incluso recibió el visto bueno de la modelo de alta costura y presentadora de televisión, Tonka Tomicic.
Así deslumbró Michelle Carvalho
Michelle Carvalho lució un elegante vestido largo en un tono azul pastel. Este destacó por tener un pronunciado escote en V de estilo halter y detalles drapeados en la zona del busto y la cintura, que estilizaron su figura.
La pieza, de la diseñadora Ange Eyzaguirre, la elevó con la ayuda de su estilismo. Su cabello lo arregló en suaves ondas y lo peinó en una pulida media coleta, mientras que su rostro lo maquilló con tonos sutiles que resaltaron su mirada.
"De alto impacto. Me encantas", opinó Tomicic en el post de Michelle. Otros comentarios indicaron que la brasileña radicada en Chile lució como "El sueño de todas las girls", "Atómica" y "Una muñeca vestida de azul".
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