Marcela Vacarezza apuesta por un tono de cabello más oscuro y muestra el resultado: "Me encanta cómo me quedó"

14 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Desde que regresó a Chile el pasado mes de agosto, Marcela Vacarezza estaba un poco dudosa sobre el cuidado de su cabello.

Y es que después de varios años viviendo en Estados Unidos, la presentadora no sabía a dónde acudir para retocar su coloración. Sin embargo, encontró un lugar donde la dejaron completamente satisfecha.

Renovación de cabello de Marcela Vacarezza

Marcela Vacarezza compartió un video en sus historias de Instagram para mostrar el resultado de la sutil renovación de su melena.

La esposa de Rafael Araneda comentó sonriente que oscureció un poco el tono para darle un aspecto más natural.

"Estoy muy feliz, porque, bueno, yo no me había hecho el color aquí desde que llegué y estaba acostumbrada, obviamente, 6 años afuera. Pero me recomendaron un dato y la verdad es que son fantásticos", dijo.

En el video se observa que la panelista pasó de un pelo rubio más dorado y con la raíz natural visible a un tono ceniza más uniforme, con las raíces matizadas, logrando un acabado homogéneo y luminoso en tonos fríos.

"A mí me encanta cómo me quedó, miren, me lo oscurecí un poquitito, quedó suavecito", comentó. "Así que estoy contenta, es un tema que me tenía medio preocupada", dijo finalmente.

Instagram @marcelavacarezza_

Todo sobre Marcela Vacarezza