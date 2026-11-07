"Hermosa y muy elegante": Marcela Vacarezza destaca en evento benéfico con un sofisticado outfit asimétrico

07 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Además de destacar como modelo y conductora de televisión, Marcela Vacarezza ejerce un rol fundamental como embajadora de Casa Familia. Esta fundación organizó un evento benéfico destinado a recaudar fondos para ayudar a niños pacientes de cáncer y otras patologías complejas.

La reconocida figura nacional participó como animadora oficial de la gala, deslumbrando con un atuendo donde predominó la elegancia y la sobriedad, con un toque de asimetría.

¿Cuál fue el look de Marcela Vacarezza?

En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, la esposa de Rafael Araneda lució un sofisticado vestido negro de corte midi con una favorecedora caída en diagonal.

Instagram @marcelavacarezza_

Por encima, usó un sofisticado abrigo estructurado a tono, el cual llegaba justo a sus rodillas y usó abierto para no quitarle el protagonismo a su vestido. El look lo completó con unos zapatos stiletto negros y accesorios dorados.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en dejarle comentarios como: "Linda foto", "Qué elegantes se ven y qué genial ayudar a una fundación", "Qué hermosa y muy elegante Marcelita", entre otros.

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