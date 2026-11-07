Claudio Bravo emocionó a Maxi con inesperada invitación en Teletón 2026: "Te vamos a esperar..."

07 nov. 2026 - 15:55 hrs.

El mítico arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, emocionó a Maxi con una promesa que dejó en lágrimas al pequeño.

Y es que Maxi es un joven que, pese a sus dificultades, ha forjado una carrera en el fútbol que planea continuar con el apoyo de sus padres y primos. Asimismo, confesó que, al igual que toda su familia, es fanático de Colo-Colo.

Por lo mismo, Claudio Bravo, desde Buin, lo sorprendió con una inesperada invitación: "Te queremos invitar a que estés con nosotros, te invito a mi casa, tenemos un estadio preparado para ti hoy en día, con una figura enorme de la televisión, del fútbol, así que te vamos a esperar acá con los brazos abiertos, te esperamos el tiempo que tarde, nosotros vamos a estar acá para recibirte, acompañarte y darte una experiencia para ti inolvidable, Maxi".

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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