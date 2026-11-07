El joven quijote que derrotó a los molinos: La sensible historia de Alejandro y su lucha para estudiar teatro

07 nov. 2026 - 15:20 hrs.

"¿De verdad soy eso? ¿De verdad no puedo? Sus sentencias son como gigantes sobre colinas imposibles de subir", partió diciendo Alexandro, un joven que, con todas sus complicaciones, cumplió su sueño de estudiar teatro.

Alexandro Pavez, de 23 años, es acompañado todas las mañanas por su abuelo Armando, quien lo lleva constantemente a sus terapias en Teletón.

Y es que Alexandro tiene parálisis cerebral y nació prematuro por una complicación de su mamá, quien lo tuvo a los 16 años; esto provoca que él sienta todo su cuerpo, pero no puede mover ni sus piernas, ni sus manos.

Alexandro sobre las tablas

Su mamá lo dejó, pero para Alexandro esta decisión le brindó una historia hermosa. "Cuando Ale nació, nosotros felices por la llegada del nieto y éramos nosotros los que lo cuidábamos", comentó Armando.

Por su parte, Eduardo, padre de Alexandro, se mantuvo al lado de su hijo y también de su propio padre, quien tomó un rol mucho más importante del niño y lo apoyó en sus obras de teatro en la casa. Y es que, tras ver Don Quijote de la Mancha, quedó obsesionado.

Esto sembró una semilla en su corazón, quien decidió estudiar teatro en la universidad y, aunque muchas personas le decían que no podía, él siguió adelante.

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