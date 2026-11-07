Michelle Carvalho deslumbra en evento con look sporty chic en tonos rosa y un accesorio lleno de elegancia

07 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Michelle Carvalho continúa demostrando en distintas ocasiones que la moda sporty chic puede adaptarse con versatilidad y sofisticación a todo tipo de salidas.

En el evento de una marca de bebidas, la modelo e influencer lució un femenino look deportivo en tonos rosa y una cartera que no pasaron desapercibidos en sus historias de Instagram.

Michelle Carvalho se viste de rosa a lo sporty chic

Para la ocasión, Michelle Carvalho vistió un impecable set en tono rosa pastel integrado por una chaqueta de cuello alto con cierre frontal y una minifalda a juego que aportaba un aire fresco a su propuesta.

Instagram @mrs_carvalho

Este estilismo lo acompañó con una elegante cartera en tono camel con llamativos pliegues verticales en acordeón. Otros elementos que complementaron su propuesta fueron unos calcetines blancos a media pantorrilla y unas zapatillas deportivas del mismo tono.

De esta manera, la brasileña radicada en Chile confirmó una vez más su habilidad para fusionar la comodidad con las últimas tendencias.

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