"Cambios que se van notando": Michelle Carvalho se muestra feliz con nueva evolución en su físico

05 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Hace unos meses, Michelle Carvalho decidió someterse a un cambio físico que estaría alejado de las típicas cirugías y se enfocaría más en un orden en su alimentación, así como la inclusión de deporte en su rutina diaria.

Por lo mismo, cada ciertas semanas la modelo brasileña se encarga de compartir algunas postales donde se va reflejando el cambio de aspecto que va obteniendo.

Eso hizo en su última publicación de Instagram, donde subió varias fotografías posando y demostrando la evolución que ha llevado a cabo.

Michelle Carvalho sigue con su meta

"Cambios que se van notando", escribió Michelle, demostrando la enorme emoción que siente al ser constante en el proceso de pérdida de peso.

Asimismo, dejó por escrito que estaba muy "emocionada por lo que se viene, sé que ustedes también compartirán mi felicidad".

Y es que la brasileña lució una polera manga larga de la marca Lacoste con combinación de fucsia y rosado intenso en el torso, bloques de color y franjas rojas y naranjas, sumado a un jeans clásico de mezclilla azul.

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