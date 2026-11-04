Matilde enfrentará a Juan de Dios por los rumores de infidelidad en el capítulo 218 de Reunión de Superados

04 nov. 2026 - 22:17 hrs.

En el avance del capítulo 218 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) no podrá seguir ocultando a Juan de Dios (Jorge Arecheta) lo que le dijo Valentina (Mariana Derderian).

Precisamente, Matilde verá a Juan de Dios en actitudes extrañas con una mujer, por lo que en el regreso a su casa decidirá encararlo para ver cómo reacciona el abogado.

Será Juan de Dios quien parecerá desconcertado ante las acusaciones en contra de él y pedirá explicaciones a Matilde.

Reunión de Superados / Mega

Juan de Dios quedará en shock

"Valentina habló conmigo, me contó muchas cosas sobre tú fíjate", expresará Matilde, a lo que Juan de Dios preguntará por la conversación que tuvieron.

La abogada le volverá a preguntar si de verdad quiere abrir esta parte de la conversación, a lo que él dirá que sí, momento en el que Matilde soltará que "eres un gorrero hue..., eso me dijo, y sabís qué, yo le creo, le creo absolutamente todo".