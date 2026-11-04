Matilde enfrentará a Juan de Dios por los rumores de infidelidad en el capítulo 218 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 218 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) no podrá seguir ocultando a Juan de Dios (Jorge Arecheta) lo que le dijo Valentina (Mariana Derderian).
Precisamente, Matilde verá a Juan de Dios en actitudes extrañas con una mujer, por lo que en el regreso a su casa decidirá encararlo para ver cómo reacciona el abogado.
Será Juan de Dios quien parecerá desconcertado ante las acusaciones en contra de él y pedirá explicaciones a Matilde.
Juan de Dios quedará en shock
"Valentina habló conmigo, me contó muchas cosas sobre tú fíjate", expresará Matilde, a lo que Juan de Dios preguntará por la conversación que tuvieron.
La abogada le volverá a preguntar si de verdad quiere abrir esta parte de la conversación, a lo que él dirá que sí, momento en el que Matilde soltará que "eres un gorrero hue..., eso me dijo, y sabís qué, yo le creo, le creo absolutamente todo".Ve el capítulo en