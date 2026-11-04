Coquimbo Unido y Colo-Colo se enfrentan EN VIVO por las semifinales de la Liga Femenina por Mega 2

04 nov. 2026 - 15:30 hrs.

Este domingo 8 de noviembre se disputará la segunda semifinal de ida de la Liga Femenina 2026. Coquimbo Unido recibirá a Colo-Colo en un encuentro clave en la lucha por llegar a la gran final del campeonato.

El partido se jugará a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde las Piratas buscarán aprovechar su localía para dar el primer golpe ante las actuales campeonas del fútbol femenino chileno.

Coquimbo Unido llega a esta instancia tras eliminar a Palestino por un marcador global de 3-2. Colo-Colo, en tanto, consiguió su clasificación luego de superar a Deportes Iquique con un contundente 10-0 en el resultado global.

Las Albas buscarán seguir en carrera por un nuevo título y acercarse al pentacampeonato, mientras que las Piratas sueñan con hacer historia y alcanzar por primera vez la gran final.

La invitación es a disfrutar de este importante encuentro por las pantallas de Mega 2. La transmisión comenzará este domingo a las 14:30 horas, con toda la previa y la emoción de las semifinales del fútbol femenino.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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