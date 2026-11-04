Los románticos mensajes de la mamá de Marcianeke y su pololo futbolista: "Estaré siempre para ti"

04 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Hace más de dos años que Iyassna Muñoz y el futbolista Kevin Egaña sostienen un romance. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de enero cuando la mamá del cantante urbano Marcianeke empezó a compartir públicamente registros de su pololeo.

En esa ocasión, la influencer de 45 años reposteó una historia del deportista en la que este le manifestaba su amor, un gesto que se repitió recientemente en una fecha especial.

Mensaje de la mamá de Marcianeke a su pololo

Yassnita, como se le conoce en redes sociales, correspondió en su cuenta de Instagram a las expresiones de afecto que recibió este martes de Kevin Egaña en esa red social.

"Te amo mucho", escribió la madre de Marcianeke en respuesta a la dedicatoria que publicó su pololo junto a un collage de postales de la pareja.

Instagram @kevinalonso.11 @yyassnita

"Otro mes juntitos. Estaré siempre para ti, te adoro, mi vida", expresó Egaña. En las semanas previas, Iyassna había estado publicando en TikTok algunas imágenes junto a su pareja.

En una de ellas celebró un mes más de relación con el deportista de 30 años y en otra, registró un paseo de ambos por la costa.

TikTok @yyasnnita

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