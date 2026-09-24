El cariñoso saludo de Marcianeke a su madre en su cumpleaños 45: "Mamita bella, te amo"

24 sept. 2026 - 14:00 hrs.

La madre del cantante urbano Marcianeke cumplió 45 años este miércoles 23 de septiembre, fecha en la que su hijo le dedicó un cariñoso mensaje.

En los últimos días lyassna Muñoz causó revuelo por su transformación física, un proceso paulatino que empezó tras separarse del padre de sus hijos. Y según ella misma lo contó en una entrevista, hoy se siente mejor que hace 20 años.

Saludo de cumpleaños de Marcianeke para su mamá

Marcianeke estuvo celebrando por partida doble, pues aparte de festejar una vuelta más al sol de su mamá, acaba de recibir un reconocimiento de la plataforma de videos YouTube por superar el millón de suscriptores.

Instagram @marcianeke

En medio de varias historias de Instagram donde expresó su emoción por este logro, publicó una imagen junto a Iyassna, con unas palabras llenas de respeto y afecto.

"Feliz cumpleaños, mamita bella, te amo mucho. Muchas bendiciones y siga cumpliendo más. Disfrute y nos vemos estos días", escribió junto a símbolos de corazones.

Instagram @marcianeke

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