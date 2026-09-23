Video de Maura Rivera dejó boquiabiertos a sus seguidores: Mark González no quedó indiferente

23 sept. 2026 - 17:00 hrs.

Maura Rivera compartió a través de redes sociales un inesperado video en el que muestra las dos caras que ella tiene en distintos momentos de su vida.

Precisamente, la bailarina es conocida por ocupar bastante las redes sociales, donde publica desde sus problemas personales, aventuras, días de familia y mucho más.

Fue así como en uno de sus últimos videos en Instagram que dejó boquiabiertos a todos, incluido a Mark González, quien no pudo evitar comentar.

El video de Maura Rivera que causó furor

Y es que en este video Maura decía que tenía dos versiones; la primera era en su rol de mamá, compartiendo, enseñando y educando a sus hijos, así como acompañándolos a distintas instancias.

Por el contrario, su segunda versión era la de "mamasita", por lo que recopiló muchos videos de ella en fiestas, bailando al ritmo de la música techno que tanto ama y siendo feliz en la pista.

El video dejó a todos alabando a Maura y uno que no pasó desapercibido fue Mark, quien comentó: "En las 2 versiones me gustas, pero la mamasita...", a lo que Rivera contestó que ahora estaba en su versión "care poto".

"Más me gustas", respondió González, dejando en claro que sigue muy enamorado de su esposa.

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