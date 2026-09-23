"Eres un sol": Bruno Zaretti recibe aplausos y halagos por ayudar a su asesora de hogar con tratamiento dental

23 sept. 2026 - 16:10 hrs.

El bailarín brasileño Bruno Zaretti se llenó de aplausos en redes sociales tras ofrecer a Agapita, su asesora de hogar, un tratamiento dental.

Precisamente, el también modelo compartió un video a través de redes sociales donde se le veía tener una conversación con Agapita, mientras repasaban cómo fue la primera etapa de su tratamiento.

Cabe destacar que Zaretti mencionó que la mujer tenía miedo al dentista, por lo que había desplazado mucho su salud dental, algo que él no quería que pasara más.

Bruno Zaretti ayuda a su asesora de hogar

Agapita, a quien Zaretti celebró su cumpleaños hace un tiempo atrás, tomó la opción que le entregó Bruno y se sometió a un tratamiento dental que le costó en un principio, pero lo hizo.

Y es que este procedimiento se realizó con una reconocida clínica dental, por lo que algunos usuarios pusieron que se trataba de un canje. De todas formas, el resto defendió al brasileño y destacaron que, por más que sea una promoción, lo que hace constantemente por su asesora de hogar es de admirar.

"Qué lindo lo que haces por ella, Bruno, me dan ganas de ir a darle un abrazo; cuídala mucho"; "¡Qué lindo lo que hiciste por ella! Aunque sea con canje (si así fue), la intención es impagable. Cambia la vida"; "Ojalá todos fueran como eres tú con Agapita"; y "Tan amorosa Agapita, se merece lo mejor, ¡eres un sol, Bruno!", fueron algunos de los comentarios.

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