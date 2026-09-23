"Son un dolor en el cul...": Cony Capelli responde a quienes la acusan de consumir alcohol durante su embarazo

23 sept. 2026 - 13:30 hrs.

Cony Capelli se cansó de las críticas y explotó contra las mujeres que la critican por, supuestamente, estar tomando alcohol durante su embarazo.

Precisamente, todo comenzó cuando la figura de realities chilenos compartiera imágenes y videos de la reunión que tuvo con amigos, donde se le ve bebiendo de una copa, lo que muchas asociaron a algún tipo de alcohol.

Recordemos que Capelli confirmó su embarazo a fines de julio con su pareja de aquel momento, Sebastián Daroch, con quien terminó hace tan solo unas semanas.

Cony Capelli responde a las críticas

A través de historias de Instagram, según consignó BioBioChile, la bailarina respondió a las acusaciones con un fuerte y tajante mensaje.

"Oye, para las mujeres que dicen '¿estás tomando?', es cero alcohol, es sin alcohol", dijo en primera instancia, y agregó: "Dios mío, hay mujeres que como que realmente son un dolor en el cul... pero así mal, como 'no hagas esto en tu embarazo, no hagas esto'".

En esa línea, afirmó que "estoy teniendo un embarazo sano, saludable. Mi repollito viene sanísimo, con muy bajo riesgo de cualquier tipo de complicación".

Finalmente, pese a responder las críticas, envió un mensaje a quienes se preocupan por ella, pero desde la vereda del amor: "A las otras mujeres que siempre me hablan desde el cariño, desde el amor y desde el sentido común: muchas gracias, las quiero mucho, muchas gracias por preocuparse de mí y de mi repollito... De verdad que son más mensajes los de amor que esto que me llega, como de '¿Estás tomando? ¿Cómo puede ser posible?'. Así que muchas gracias, mamitas hermosas".

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