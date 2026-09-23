Vale Roth confiesa que se aburrió de importante rutina de su vida y busca un cambio: "Estoy estresada"
Vale Roth está pasando por unas semanas muy complicadas, donde su tercer embarazo y la crianza de sus dos hijas la han llevado a verse superada más de una vez.
Y es que a principio de semana anunció que dejaría las redes sociales por un tiempo, pero al rato volvió para contar que había entrado en una crisis por todo lo que estaba pasando en su vida.
Ahora, la bailarina aclaró que siente que ya no tiene la misma motivación para acudir al gimnasio, un espacio donde Roth siempre se ha sentido segura, fuerte y capaz de lograr muchas cosas.
El aburrimiento de Vale Roth
"No quiero ir al gimnasio. Como que me aburrió, me aburrió. Como que no me hallo, no sé, quiero probar con Pilates Reformer, creo que sería súper bueno eso", dijo en primera instancia.
En esa línea, afirmó que "aparte, ahora estoy embarazada y no sé, sí, me quiero mantener activa, pero no sé si con el gimnasio; quiero probar nuevas cosas, como que me aburrí".
"Necesito un entrenamiento como más personal, como no tanta gente, no tanto ruido, no tanto estímulo. Yo llego al gimnasio y no me quiero poner audífonos, porque no quiero escuchar música, no quiero escuchar ruido, no escuchar ruido en el auto, no. No quiero ruido", aseguró.
Dicho esto, explicó que "creo que después del parto voy a retomar el gym 3 veces a la semana. O sea, con pesas, porque hace muy bien entrenar fuerza. Lo necesitas; y dos veces a la semana pilates. Necesito cambiar de aire, ambiente, todo eso... Como que estoy estresada".
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