Popular banda chilena de pop Q_ARE podría perder su nombre: Enfrentan compleja situación por derecho de uso

23 sept. 2026 - 14:50 hrs.

La destacada boy band de pop nacional Q_ARE está enfrentando una compleja situación relacionada con los derechos de uso de su propio nombre artístico.

Tras importantes momentos musicales en el país, escenarios y canciones que se han transformado en himnos entre los jóvenes y niños, la banda conformada por Jamin, J, Seba, Bin, Aiden y Fabi está pasando por el hecho más complejo de la agrupación.

Y es que los jóvenes chilenos están siendo demandados por el uso del nombre Q_ARE, lo que podría causar un cambio de nombre y la pérdida de identidad en todo lo que han construido durante los últimos años.

Q_ARE se podría quedar sin su nombre

Q_ARE ha sido la identidad con la que sus integrantes han desarrollado su carrera, su música, presentaciones y construido vínculos no solo en Chile, sino que también con diversos países alrededor del mundo que escuchan su música.

De momento se desconocen detalles de la demanda que se le puso a la agrupación nacional. Sin embargo, se prometió que más adelante se informaría de lo que está ocurriendo.

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