Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Popular banda chilena de pop Q_ARE podría perder su nombre: Enfrentan compleja situación por derecho de uso instagram

Popular banda chilena de pop Q_ARE podría perder su nombre: Enfrentan compleja situación por derecho de uso

  • Por Matías Rivera

La destacada boy band de pop nacional Q_ARE está enfrentando una compleja situación relacionada con los derechos de uso de su propio nombre artístico.

Tras importantes momentos musicales en el país, escenarios y canciones que se han transformado en himnos entre los jóvenes y niños, la banda conformada por Jamin, J, Seba, Bin, Aiden y Fabi está pasando por el hecho más complejo de la agrupación. 

Lo más visto de Entretenimiento

Y es que los jóvenes chilenos están siendo demandados por el uso del nombre Q_ARE, lo que podría causar un cambio de nombre y la pérdida de identidad en todo lo que han construido durante los últimos años. 

Q_ARE se podría quedar sin su nombre

Q_ARE ha sido la identidad con la que sus integrantes han desarrollado su carrera, su música, presentaciones y construido vínculos no solo en Chile, sino que también con diversos países alrededor del mundo que escuchan su música.

Ir a la siguiente nota

De momento se desconocen detalles de la demanda que se le puso a la agrupación nacional. Sin embargo, se prometió que más adelante se informaría de lo que está ocurriendo. 

Todo sobre Celebridades chilenas

Leer más de

Minuto a minuto