"Quizás parezca que estoy estresada": Ingrid Parra se prepara para su boda con exigente renovación personal

23 sept. 2026 - 15:30 hrs.

El pasado mes de julio, Ingrid "Peka" Parra aceptó la romántica y sorpresiva propuesta de matrimonio que le hizo en Brasil su pololo Paulo Henríquez, a quien había conocido apenas tres meses atrás.

La comediante y orfebre contó a Las Últimas Noticias (LUN) que tras comprometerse lo primero que hizo fue contratar a la wedding planner Nico Becker para que se encargara de todos los preparativos. "Tengo 42 años y no estoy para estresarme", dijo. Sin embargo, confesó que su vida está muy ajetreada en estos días.

Los preparativos de Peka Parra rumbo a su matrimonio

Cuando faltan cuatro meses para su caminata hacia el altar, Peka Parra admite que su "bride era" se ha convertido en todo un reto. "¡Qué agotador es! Ah, vale la pena", escribió en sus historias de Instagram sobre una imagen suya junto a una lluvia de actividades por cumplir.

Y es que, mientras Becker se encarga de los planes de boda, la actriz se ha dedicado a su propio bienestar y renovación personal.

Según declaró a LUN, practica pilates reformer cuatro veces a la semana, asiste a sesiones de masajes de drenaje linfático, se revisa con el dentista una vez al mes, recibe tratamientos capilares y cumple una rutina diaria de skincare.

Instagram @pekaparra

Además, decidió remover sus tatuajes con tecnología láser y eliminar un lunar de su rostro. "Nunca le había dado bola a este lunar, pero ahora me molesta para las fotos. Una se pone más pretenciosa y, por supuesto, que el novio me dijo que estoy hilando fino, pero me molesta", comentó.

"También estoy con vitaminas, botox y pienso colocarme algún hilo tensor", agregó. "Toda novia quiere disfrutar esta etapa y yo la estoy disfrutando a concho. Toda novia se merece hacer todo lo que tenga ganas de hacer porque es tu gran día, tu gran momento", enfatizó.

"Quizás parezca que estoy estresada, pero estoy bastante feliz haciendo todas estas cosas", aclaró, tras expresar lo que espera para la fecha de su boda.

"Es un día que vas a recordar para toda la vida, porque una se casa para no separarse, y quieres verte hermosa, perfecta (...) Quiero sentirme en mi mejor momento ese día", dijo.

Instagram @pekaparra

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