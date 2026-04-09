"No quiero nada": Ingrid Parra explica por qué decidió borrarse todos sus tatuajes "de la rodilla para arriba"

09 abr. 2026 - 15:00 hrs.

La actriz Ingrid Parra inició una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, donde se le consultó por su reciente decisión de borrarse sus tatuajes.

Y es que, desde muy joven, la actriz optó por tatuarse sin pensar si más adelante iba a gustar de estos diseños o no. Es por esto que, con el transcurso del tiempo, cada vez le gustaron menos estos diseños tatuajes y, finalmente, optó por sacarlos.

Sin embargo, muchos usuarios no comprenden esta decisión de "Peka", por lo que la actriz lo explicó un poco más a profundidad.

¿Por qué Ingrid Parra se borra sus tatuajes?

"No quiero más tatuajes de la rodilla para arriba, no quiero nada, me estoy borrando todos los tatuajes, pero el de mis patas, el de los tobillos, ese no, ese me encanta", dijo la intérprete nacional.

En esa línea, comentó que "a mí tampoco me gustaba la verdad (el tatuaje que se está borrando), fue un impulso de cabra chica. Tenía 18 años, me lo hice en Valparaíso... lo vi en una revista, no, si todo mal".

Respecto al proceso de borrado, Ingrid afirmó que duele un poquito, pero es un dolor tolerable, uniéndose así a otros famosos que se han eliminado tatuajes recientemente, como Michelle Carvalho, Coté López y Nico Solabarrieta.

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