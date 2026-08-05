Tati Fernández enlista qué es lo que más la estresa mientras prepara su boda: Hizo particular recomendación

05 ag. 2026 - 16:10 hrs.

Tati Fernández y el actor Oliver Börner están realizando los preparativos para su boda, pero esto no ha estado exento de problemas y mucho estrés.

A raíz de esto, la también actriz decidió subir un video a redes sociales donde deja en evidencia cuáles son las cosas o momentos más estresantes mientras se prepara un matrimonio.

"Número 1: hacer la lista de invitados. Es demasiado estresante porque tú tienes que decidir, obviamente, a quién invitar, pero todo depende del presupuesto y todo depende del lugar donde te vas a casar porque cada persona cuesta un valor igual importante cuando vas sumando, sumando y sumando", expresó, claramente estresada.

Los problemas de Tati Fernández por sus preparativos

En esa línea, explicó que les ha pasado con Oliver que tienen la lista hecha, pero se les olvidan personas importantes y eso termina desordenando todo el presupuesto.

"Número 2: Hacer el traje de la novia y del novio. Es estresante porque tú lo mandas a hacer, se demora meses, a veces, pero va a estar listo un mes antes, porque un mes antes te lo prueban de nuevo para hacerle los ajustes, entonces uno nunca va a saber cómo te va a quedar, quizás, una semana antes", recalcó.

Enseguida, afirmó que la tercera situación estresante es que es muy complejo organizar lo que sea que quieras para tu matrimonio: "Te das cuenta que tienes que hablar con proveedores, la factura. Realmente es muy estresante, pero aquí les recomiendo que tengan una wedding planner, realmente te van a hacer todo ese trabajo".

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