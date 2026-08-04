Luis Emilio no tendrá reparos en acabar con su propio hijo por los discos duros en el capítulo 351 de EJDO
En el avance del capítulo 351 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) irrumpirá por la fuerza en el departamento de Bastián (Alonso Quintero) para exigir a sus hijos lo que tomaron de la caja fuerte.
"¿Dónde están los discos que me robaron, carajo?", preguntará.
"Se acabó. Esto se acabó, viejo enfermo; tenemos los videos de tus abusos, te vas a pudrir en la cárcel, ¿me escuchaste?", contestará Bastián. Él vio lo que le pasó a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y no permitirá que su padre se salga con la suya.Ir a la siguiente nota
Bastián hará un terrible desafío
"Si quieres esos discos duros, me vas a tener que matar", desafiará el joven y Luis Emilio, acorralado, sacará el revólver.
"Muy bien. Si así lo quieres...", expresará Walker con frialdad mientras Ignacia (Cota Castelblanco) grita aterrorizada por la posibilidad de perder a su hermano.Ve el capítulo en