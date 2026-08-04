Luis Emilio no tendrá reparos en acabar con su propio hijo por los discos duros en el capítulo 351 de EJDO

04 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 351 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) irrumpirá por la fuerza en el departamento de Bastián (Alonso Quintero) para exigir a sus hijos lo que tomaron de la caja fuerte.

"¿Dónde están los discos que me robaron, carajo?", preguntará.

"Se acabó. Esto se acabó, viejo enfermo; tenemos los videos de tus abusos, te vas a pudrir en la cárcel, ¿me escuchaste?", contestará Bastián. Él vio lo que le pasó a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y no permitirá que su padre se salga con la suya.

El Jardín de Olivia / Mega

Bastián hará un terrible desafío

"Si quieres esos discos duros, me vas a tener que matar", desafiará el joven y Luis Emilio, acorralado, sacará el revólver.

"Muy bien. Si así lo quieres...", expresará Walker con frialdad mientras Ignacia (Cota Castelblanco) grita aterrorizada por la posibilidad de perder a su hermano.