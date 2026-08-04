"Se acabó": Joaquín, Clemente y Gabriel unieron fuerzas para rescatar a Diana en El Jardín de Olivia

04 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 350 de El Jardín de Olivia, la entrada a las oficinas fue cerrada por Luis Emilio (Alejandro Trejo) para que nadie interrumpiera "su momento" junto a Diana (Nicole Espinoza).

Cuando Joaquín (Francisco Dañobeitia) y Clemente (Pipo Gormaz) llegaron, se dieron cuenta que las puertas de vidrio fueron bloqueadas y buscaron un extintor para romperlas. Así fue que entraron a la oficina para rescatar a la terapeuta.

"¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo, viejo degenerado?", gritó Clemente mientras corría al lado de Diana, quien apenas era capaz de reaccionar a causa de los sedantes.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio sostuvo el revólver con el que Diana le apuntó y prometió vengarse de Joaquín por este intento de asesinato. Sin embargo, no tuvo tiempo de actuar contra ninguno porque Santana (Matías Oviedo) lo sorprendió por la espalda.

"El que se va a arrepentir eres tú, Walker. Baja el arma y entrégate ahora, se acabó", señaló el comisario.