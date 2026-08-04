"Hay más de 40 videos": Bastián y Nacha no pueden creer la cantidad de víctimas de su padre en EJDO

04 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 350 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) robaron los discos duros que guardaba su padre e hicieron una copia de respaldo de los videos.

Sin embargo, les quedaba por delante la difícil tarea de ver cada uno de los registros almacenados.

Bastián se sentó frente al computador y cuando su hermana quiso conocer los avances, lo encontró con el rostro afligido porque miraba el video que Jessica (Ignacia Sepúlveda) protagonizó.

El Jardín de Olivia / Mega

Los dos se quedaron sin palabras mientras la veían temblar al otro lado de la pantalla. Estaba asustada, desprotegida y todo eso a Luis Emilio (Alejandro Trejo) no le importó.

"Es un enfermo. ¿Cómo pudo...? Hay más de 40, Nacha. Hay más de 40 videos de este asqueroso abusando de mujeres", le confesó a su hermana.