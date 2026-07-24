Actor de Como la Vida Misma fue chocado por camión: Relató lo que pasó en un semáforo de Santiago

24 jul. 2026 - 18:00 hrs.

El actor Oliver Börner, recordado por su papel de Nacho en Como la Vida Misma, sufrió un accidente vial este viernes tras ser impactado por un camión.

Precisamente, Oliver se encuentra fuera de riesgo, ya que el impacto del camión fue en el espejo izquierdo de su vehículo. Sin embargo, pasó muy rápido y fue el propio intérprete quien relató lo ocurrido en sus redes sociales.

"Estaba parado en el semáforo y había estas divisiones que son para doblar, y estábamos en rojo, entonces no había espacio para que pasara por ahí tampoco y un camión, de apurado, quiso pasar antes y me rompió el espejo", aseguró.

Oliver Börner sufre choque

Enseguida, el actor contó que su espejo estaba colgando y él mismo tuvo que volver a ponerlo en su lugar, ya que por el retrovisor no lograba ver bien.

Asimismo, mostró que la pintura del vehículo quedó dañada, además de recibir una serie de daños con rayados y más.

"Lo peor de todo es que quise bajar el vidrio para poder decirle que conversáramos en algún lado y me empezó a echar la culpa, que no, que era mi culpa, que yo estaba en la pista de él cuando yo siempre estaba en mi pista esperando el semáforo", expresó.

Una vez se detuvo para recoger las piezas de su vehículo, el camión se dio a la fuga y no pudo hacer nada más.

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