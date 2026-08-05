Mega y Mega Go son las plataformas oficiales de la Roja en su camino a la Copa del Mundo de la FIFA 2030

05 ag. 2026 - 16:45 hrs.

Megamedia ha asumido oficialmente y en exclusiva los derechos de transmisión de los partidos de la selección chilena de fútbol en su camino clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIFA 2030, lo que comprende encuentros oficiales y amistosos durante todo este periodo.

Un nuevo y esperanzador proceso que comienza la Roja, para el que Mega y Mega GO dispondrán de la más alta tecnología y cobertura multimedial.

Transmisiones innovadoras en imagen, sonido y contenido darán vida a una nueva experiencia que estará a disposición de los hinchas en su pasión y compromiso de alentar a la Roja.

Estos derechos también contemplan los partidos amistosos de la Selección Femenina y de las Selecciones Juveniles en sus procesos a los torneos FIFA y Conmebol.

Mega y Mega GO, la nueva casa de la Roja.

Mega y Mega GO, encienden la ilusión rumbo al mundial 2030.

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