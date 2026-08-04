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Programación de Mega para este miércoles 5 de agosto: Conoce el horario de Reunión de Superados mega

Programación de Mega para este miércoles 5 de agosto: Conoce el horario de Reunión de Superados

  • Por Mega

Este miércoles 5 de agosto, Mega ofrecerá una jornada marcada por importantes decisiones y giros que prometen cambiar el rumbo de sus principales historias.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) irrumpirá por la fuerza en el departamento de Bastián (Alonso Quintero) para exigir a sus hijos lo que tomaron de la caja fuerte. 

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Más adelante, la jornada continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Finalmente, será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá dando de qué hablar entre conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.

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¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 5 de agosto?

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