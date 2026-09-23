Pamela Díaz terminó en el quirófano tras sufrir dolorosa emergencia médica: "Me pusieron un implante"

23 sept. 2026 - 12:50 hrs.

Pamela Díaz pasó por una dolorosa experiencia que terminó con su ingreso en una clínica, donde finalmente la sometieron a una intervención.

La presentadora grabó un video desde el auto mientras su hijo Mateo Neira la llevaba a buscar ayuda en el centro de salud. Durante el trayecto, explicó lo que le sucedió.

Problema médico de Pame Díaz

"Aquí voy con el niño. No saben lo que me pasó. Se me salió una muela y se me desencajó la mandíbula, así que ahora me voy al doc para ver si me la encaja, porque me duele", dijo Pame Díaz inicialmente, con cierta dificultad para articular las palabras.

Horas más tarde, la influencer compartió en sus historias una imagen de la clínica donde la atendieron, para luego actualizar a sus seguidores sobre la resolución de su dolencia.

Instagram @pamefieradiaz

"Ya lista, camino a casa", escribió sobre un nuevo video donde contó con humor que la habían operado. "Quiero solo tirar un beso", dijo mientras hacía el gesto con los labios, aunque sin tanta movilidad.

"Me fui a pabellón, me pusieron un implante (...) Yo creo que tengo un estrés, me lo estoy diagnosticando yo, porque conozco mi cuerpo", afirmó.

"Entonces, saben que no puedo estar hablando así. La gente después va a decir que estoy 'tiki-taka'. Y yo no les puedo hablar así", comentó por último entre risas, a la vez que trataba de contraer y expandir los labios.

Aunque la "Fiera" no aclaró qué tipo de implante le pusieron, comentó que encontraron otros problemas en sus dientes.

Instagram @pamefieradiaz

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