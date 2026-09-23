Logró permiso especial: La condición que impuso la justicia a Fran Maira para irse de vacaciones

23 sept. 2026 - 12:10 hrs.

La exchica reality Fran Maira logró conseguir un permiso especial con la justicia nacional para dejar el país e irse de vacaciones por unas semanas.

Precisamente, fue en febrero de este año que Fran Maira, a bordo de su vehículo, impactó a Mayerson Zapata, de 23 años que se movilizaba en moto en Los Robles en Lo Barnechea, donde la artista urbana no habría respetado las señaléticas.

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Por lo mismo, Maira está siendo querellada por cuasidelito de lesiones graves, lo que la dejó con la medida cautelar de arraigo nacional.

Fran Maira logra permiso para salir del país

Según informó La Cuarta, en consideración de información obtenida por T13, los abogados de Maira lograron que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago suspendiera la medida cautelar para que Francisca viajara a Estados Unidos.

El objetivo de esta suspensión es para que Maira pueda irse de vacaciones con su madre y hermana entre el 1 y 20 de octubre al país mencionado.

Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago puso una condición para acceder a esta suspensión: el depósito de una fianza de retorno de 2 millones de pesos, con la intención de que Fran se vea obligada a regresar a Chile.



Cabe destacar que el joven de 23 años sigue postrado, luchando contra las consecuencias físicas que dejó en su cuerpo el accidente con Maira.

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