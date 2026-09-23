¿Se borró el "María José" o no? Nuevo tatuaje de Luis Jiménez causa confusión a usuarias

23 sept. 2026 - 11:45 hrs.

La polémica infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola con Coté López sigue dando coletazos, y es que muchas usuarias y usuarios ponen en duda que el exfutbolista se haya tapado el tatuaje de María José.

Y es que, tras varios años como pareja, con una familia constituida y un vínculo que había superado muchas crisis, Jiménez había optado por tatuarse "María José" en su cuello.

Precisamente, este tatuaje estuvo hasta hace muy poco en el cuerpo del exfutbolista, pero todo cambió cuando apareció con una nueva marca en la misma parte que hizo creer a todos que se había tapado el nombre de Coté.

¿Se borró el tatuaje o no?

En concreto, este miércoles posteó en su feed de Instagram después de mucho tiempo y en estas fotografías aparecía en una piscina, disfrutando del clima caluroso que existe en Qatar.

Fue aquí donde se inició una discusión entre los seguidores de Jiménez, ya que en algunas postales aparece con el tatuaje nuevo, mientras que en otras todavía se puede apreciar el "María José" que tanto revuelo causó en redes sociales.

La principal teoría de los usuarios y usuarias es que el tatuaje de "María José" sigue intacto, y la otra marca en su cuello se la realizó en el otro costado, confundiendo a todos con el ángulo de las fotos.

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