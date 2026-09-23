Deportes Iquique vs Colo Colo: Mira EN VIVO este partido de la Liga Femenina por Mega 2

23 sept. 2026 - 11:20 hrs.

Mega 2 llevará a las pantallas el partido entre Deportes Iquique y Colo Colo femenino, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga Femenina. El encuentro se disputará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Tierra de Campeones.

La transmisión contará con el relato de Marcelo González y los comentarios de Alejandro Astudillo, quienes acompañarán a los televidentes durante el desarrollo de este importante encuentro del fútbol femenino nacional.

El encuentro podrá ser visto de manera abierta y gratuita a través de la señal digital de Mega 2, facilitando el acceso a todos los televidentes que cuenten con televisión digital.

El duelo enfrentará a Deportes Iquique, que ejercerá como local, y Colo Colo, en el inicio de una serie que contempla partidos de ida y vuelta por un lugar en las semifinales de la competencia. La programación del encuentro de revancha aún está pendiente de confirmación.

¿A qué hora se transmitirá Deportes Iquique vs Colo Colo por Mega 2?

Mega 2 apuesta todas las semanas por llevar el fútbol femenino a la televisión abierta, con la transmisión este viernes 25 de septiembre desde las 14:30 horas. Una alternativa gratuita para que los fanáticos puedan seguir en vivo uno de los cruces de los cuartos de final de la Liga Femenina.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

Todo sobre Mega 2