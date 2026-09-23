¿Quién era "El Poroto"? Narco asesinado en Lo Espejo que había sido vinculado a amenazas contra la alcaldesa

23 sept. 2026 - 09:25 hrs.

Durante la jornada del martes se dio a conocer el asesinato de Héctor Cárdenas Venegas, conocido como "El Poroto". Se trata de uno de los narcotraficantes con mayor influencia en la población José María Caro y parte de los delincuentes que habían ofrecido una recompensa de $100 millones para quitarle la vida a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

El sujeto de 45 años se encontraba al interior de un automóvil, específicamente en la intersección de los pasajes 21 Sur con 6 Poniente, donde desconocidos le dispararon en al menos nueve ocasiones.

Familiares los trasladaron hasta el SAR Julio Acuña Pinzón, donde se constató su fallecimiento por la gravedad de las heridas.

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Habría ofrecido $100 millones para asesinar a alcaldesa de Lo Espejo

Héctor Cárdenas, apodado "El Poroto", era señalado por los vecinos y las policías como uno de los líderes narcos con mayor influencia en el sector de la población José María Caro.

Estuvo ligado durante años al Club Deportivo Varsovia, donde se desempeñaba como entrenador de Juventud Varsovia. No obstante, el recinto del club estaba vinculado al narcotráfico y otras incivilidades.

Fue así que el municipio de Lo Espejo ordenó la demolición de la sede en enero de este año, luego de múltiples denuncias realizadas por vecinos.

Además, "El Poroto" era mencionado en diversas investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y homicidios, aunque no contaba con condenas por estos delitos.

Su nombre alcanzó notoriedad pública luego que en febrero pasado la alcaldesa denunciara ante el Ministerio Público que narcotraficantes de la comuna habrían ofrecido una recompensa de $100 millones para quitarle la vida.

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