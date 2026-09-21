El recorrido de los motochorros tras los conciertos: Así operan en los alrededores del Santander Arena

21 sept. 2026 - 12:15 hrs.

No ha sido una ni dos, sino decenas de personas cuyas experiencias tras salir del concierto desde el Santander Arena han terminado de la peor manera. Y es que son estos espacios los que aprovechan motochorros para hacer de las suyas.

Un hombre que trabaja día a día en el sector decidió recorrer con un equipo de Mucho Gusto los alrededores del Parque O'Higgins, indicando los puntos donde estas bandas de delincuentes operan sin piedad.

El circuito de los motochorros

El recorrido de estos motochorros comienza cuando termina el concierto, cuando cientos de personas abandonan el lugar, y las aglomeraciones se concentran en las salidas del Parque O'Higgins. A las afueras del metro esperan atentos a quienes caminan con el celular en la mano.

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El trayecto continúa en Plaza Ercilla, donde se encuentra otra de las salidas del parque. Y así, de manera sigilosa, continúan desplazándose por las calles hasta llegar al servicentro ubicado en Blanco Encalada.

El circuito sigue por Beauchef hasta Tupper, donde se devuelve al metro Parque O’Higgins para repetirlo una y otra vez.

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