"Fui muy moderado": Don Jaime Leyton se sincera sobre sus Fiestas Patrias con balance gastronómico

21 sept. 2026 - 09:20 hrs.

Las celebraciones de Fiestas Patrias suelen ser una fecha en que los chilenos gozamos casi en exceso de nuestras preparaciones más tradicionales, como empanadas, anticuchos, choripanes y asados.

Por lo mismo, no es casualidad que una de las conversaciones más comunes a la vuelta del trabajo sea: "¿Cuánto comiste?". De hecho, fue precisamente la pregunta que le realizó Gonzalo Ramírez a Jaime Leyton, que entregó un cómico momento.

El balance gastronómico de Jaime Leyton

"Don Jaime, ¿cuántas empanadas se comió?", fue la inocente pregunta que le hizo el conductor al meteorólogo, el que, sin titubeo alguno, respondió: "Me comí solamente una y media".

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La réplica de Leyton sacó risas en el estudio, y es que nadie quiso creer en su palabra, tratándolo cariñosamente de mentiroso.

"El fin de semana, sí fui muy moderado. Comí una carne a la parrilla, así que fue poquito, fue moderado", señaló el experto en temas meteorológicos, quien agregó que dicha mesura respondió a que "me había propuesto desde el 21 la dieta".

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