¡A no guardar el paraguas! Advierten posible regreso de lluvia para este día en Santiago
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, advirtió que las precipitaciones podrían presentarse nuevamente en los próximos días en Santiago.
Y es que se prevé la llegada de un sistema frontal asociado a un río atmosférico en regiones del centro y centro sur del país, con importantes lluvias.
¿Cuándo llueve en Santiago?
De acuerdo con el pronóstico de Leyton en Mucho Gusto, el fenómeno meteorológico afectará desde la Región del Maule a Aysén, entre el miércoles y jueves.
No obstante, está la probabilidad el viernes de que esa proyección del sistema llegue a afectar a Santiago.
Leyton apuntó que no se puede afirmar con certeza la presencia de lluvias, puesto que la presencia de una capa seca podría bajar dicha probabilidad.
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