¡A no guardar el paraguas! Advierten posible regreso de lluvia para este día en Santiago

21 sept. 2026 - 10:15 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, advirtió que las precipitaciones podrían presentarse nuevamente en los próximos días en Santiago.

Y es que se prevé la llegada de un sistema frontal asociado a un río atmosférico en regiones del centro y centro sur del país, con importantes lluvias.

¿Cuándo llueve en Santiago?

De acuerdo con el pronóstico de Leyton en Mucho Gusto, el fenómeno meteorológico afectará desde la Región del Maule a Aysén, entre el miércoles y jueves.

Mega

No obstante, está la probabilidad el viernes de que esa proyección del sistema llegue a afectar a Santiago.

Leyton apuntó que no se puede afirmar con certeza la presencia de lluvias, puesto que la presencia de una capa seca podría bajar dicha probabilidad.

Todo sobre Lluvias