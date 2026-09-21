Advierten llegada de río atmosférico categoría 4 a Chile: Estas son las regiones que recibirán fuertes lluvias

21 sept. 2026 - 09:50 hrs.

Tras las celebraciones de Fiestas Patrias, varias regiones de nuestro país estarán bajo intensas lluvias, que estarán acompañadas de un río atmosférico categoría 4.

Según pronosticó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, este importante fenómeno climático afectará principalmente a sectores del centro y sur del país, con hasta 140 milímetros de precipitaciones.

¿Dónde afectará el río atmosférico de categoría 4?

El experto indicó que el río atmosférico comenzará a influenciar desde la madrugada del miércoles 23 de septiembre, con un área de intensas lluvias en la costa, entre las regiones de La Araucanía y Aysén.

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"En la región de Los Ríos, las precipitaciones van a alcanzar entre 120 y 140 milímetros en Valdivia, y volvemos a mencionar a Corral, que va a recibir no solamente lluvia, sino que también viento", detalló.

Leyton apuntó que el fenómeno se desplazará el día jueves a la zona centro sur, hacia La Araucanía, Biobío, Ñuble y Maule. Durante dicha jornada, los sectores del golfo de Arauco, las comunas de Arauco y Curanilahue, van a recibir importantes lluvias.

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