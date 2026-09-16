"Con pala lo recogí": Karen Doggenweiler echó al agua a Neme y este respondió con todo en pleno Mucho Gusto
La mañana de este miércoles en Mucho Gusto, Karen Doggenweiler no dudó en “echar al agua” a José Antonio Neme.
Y es que el conductor del matinal dijo nunca haber ido a la Fiesta de La Pampilla, por lo que esperaba que el canal y su amigo íntimo, Julio César Rodríguez, lo invitaran prontamente a la Región de Coquimbo.
"Que me inviten aunque sea a comerme una churrasca, digo yo. Yo como de todo, porque en mi vida aprendí a comer de todo", dijo entre risas.
Karen no dejó que Neme siguiera con sus palabras y lanzó sin titubear ni un segundo: "Comías de todo… A mí, Jose, no me vas a venir con cosas porque tú efectivamente estabas comiendo de todo, pero hasta con pala lo recogí".
Viéndose acorralado por su compañera, José Antonio manifestó que "hoy día no estoy para regodearme, así que como de todo".