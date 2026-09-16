Marcan nueve meses antes: Familia Trigo y su particular estrategia para tener el mejor terreno en La Pampilla

16 sept. 2026 - 09:50 hrs.

Comienza la cuenta regresiva para lo que serán las Fiestas Patrias y también una nueva edición de la Fiesta de La Pampilla, que este año será transmitida de forma inédita por Mega.

Este miércoles, en la antesala de esta icónica celebración de la Región de Coquimbo, la periodista Darynka Marcic acompañó a una familia que año a año llega hasta el lugar.

Así se consigue el mejor puesto de La Pampilla

Se trata de la familia Trigo, que con camas y petacas, acude hasta La Pampilla para seguir la tradición que instalaron los patriarcas de la familia en la década de los 70'.

Mega

Para suerte de Darynka, cuando llegó al terreno del clan familiar, pilló a Claudia Trigo con las manos en la masa, y es que se encontraba preparando unas ricas churrascas.

Durante la conversación, la mujer confesó tener uno de los mejores terrenos del sector por una única razón: marcan su lugar en el mes de mayo, nueve meses antes.

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