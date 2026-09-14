Tendrá entrada gratuita: Alcaldesa Ripamonti entrega detalles de las fondas del Sporting de Viña del Mar

14 sept. 2026 - 13:15 hrs.

Esta tarde, el periodista Karim Butte se trasladó hasta el Sporting de Viña del Mar, donde se realizarán las fondas de la Ciudad Jardín, espacio que se encuentra más que listo para recibir a miles de personas.

Precisamente, el profesional logró conversar con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien entregó más detalles de este esperado evento.

De esta forma, la alcaldesa señaló que si las personas vienen de 12 a 2 de la tarde, la entrada es completamente gratuita, ya que está pensado en los grupos que desean almorzar en las fondas, pero deben presentar su carnet de identidad.

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Ya se viven las fondas del Sporting de Viña del Mar

Asimismo, la autoridad informó que van a haber parques de juegos inflables y los típicos juegos criollos. De igual forma, existirán cuatro carpas grandes para bailar cueca.

En cuanto a la seguridad, dio a conocer que al interior del Sporting Club existirá una tenencia temporal de Carabineros, quienes estarán resguardando el entorno durante todo el desarrollo de estas fondas.

La alcaldesa confirmó la presencia de Amigo de Artistas, Ráfaga, María José Quintanilla y Joe Vasconcellos en estas fondas, recalcando una vez más que después de las 2 de la tarde la entrada vuelve a tener su precio establecido.

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