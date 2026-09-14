Así se prepara La Pampilla para recibir a más de 200 mil personas por día: Será transmitida en vivo por Mega

14 sept. 2026 - 13:45 hrs.

La Pampilla está a solo días de dar el vamos a uno de los eventos más esperados en el norte de Chile y que tendrá transmisión exclusiva de Mega.

Precisamente, la periodista Darynka Marcic se trasladó hasta Coquimbo para conocer cómo va la preparación de esta gran fiesta que tendrá de todo para celebrar las Fiestas Patrias como debe ser.

Se espera que lleguen cerca de 200 mil personas diariamente a la explanada de La Pampilla; por lo mismo, hay un nivel de organización de alto nivel que no solo los complacerá a ellos, sino que también a los espectadores que verán este evento por Mega.

Mucho Gusto / MEGA

Así se sienten las Fiestas Patrias en La Pampilla

En este evento también estará Desafío Levantemos Chile, quienes buscarán reunir dinero para destinarlo a las familias de Coquimbo que se vieron afectadas por los sistemas frontales que azotaron la región durante este invierno.

Desafío Levantemos Chile

RUT: 65.943.320-6

Banco de Chile

Cuenta Corriente: 98027-07

Correo: info@desafiochile.cl

Cabe destacar que Mega transmitirá completamente en vivo este 18, 19 y 20 de septiembre por las señales oficiales de Mega, Mega Go y Mega 2 con la conducción de Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic.

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