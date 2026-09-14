Un dieciocho con ola de calor: Pronostican altas temperaturas para esta semana en Santiago
¡Ya está aquí! Este lunes 14 de septiembre se da inicio a la semana de Fiestas Patrias, uno de los eventos más esperados por los chilenos y chilenas tanto en nuestro país.
Por lo mismo, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, llegó para entregar el pronóstico del tiempo para esta semana dieciochera en Santiago.
Una de las novedades de esta semana es que, todo indicaría, las Fiestas Patrias podrán ser disfrutadas al máximo, ya que habrá una ola de calor.
¿Cómo estará el tiempo en Fiestas Patrias?
Precisamente, Sepúlveda partió diciendo que se trata de una ola de calor primaveral, es decir, "no pensemos en los 35 grados de enero".
"Para tener una ola de calor en septiembre en esta fecha, se compara con los septiembres históricos. Y para tener una hora de calor y algo diurna, se necesitan tres tardes con 26 grados y medio o más", expresó Sepúlveda.
A raíz de esto, el profesional del tiempo aseguró que martes, miércoles y jueves de esta semana clasifican en esa consideración, ya que estos tres días alcanzarán una máxima de 28°.
Enseguida, nos seguirá un viernes 18 de septiembre que tendrá algunas nubes que se despejarán durante la tarde y llegando a una máxima de 25°.
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