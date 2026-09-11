Tras ser extraditado desde Colombia: Tribunal decreta prisión preventiva para sicario del "Rey de Meiggs"

11 sept. 2026 - 13:50 hrs.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el ingreso de Alberto Carlos Mejía Hernández a prisión preventiva por ser indicado como el sicario de José Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs".

El ciudadano venezolano llegó el jueves al país tras ser extraditado desde Colombia, luego de permanecer durante más de un año prófugo de la justicia chilena.

Junto con decretar la máxima medida cautelar en un recinto penitenciario que será indicado por parte de Gendarmería, se agendó la audiencia de formalización contra todos los imputados por el caso para el próximo 24 de septiembre.

Mega

Ratifican sanción contra jueza que liberó a sicario de "Rey de Meiggs"

En paralelo, Mega Investiga tuvo acceso al fallo de la Corte Suprema donde se confirmó la censura por escrito de Irene Rodríguez, jueza que en julio de 2025 dejó sin efecto la prisión preventiva decretada contra el imputado.

De esta forma, se desestimó la solicitud de la magistrada para ser absuelta de los cargos o, subsidiariamente, obtener una rebaja del castigo.

Todo sobre Mucho gusto