¿Te sorprendió? Santiago amanece con llovizna y pronostican probables tormentas eléctricas en estos sectores

11 sept. 2026 - 08:56 hrs.

Este viernes 11 de septiembre, Santiago amaneció bajo una llovizna que por sectores se hizo más intensa. Dicha inestabilidad atmosférica sorprendió a más de alguno, en especial a padres y sus hijos que deben decir presente en los actos de Fiestas Patrias.

De acuerdo con el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, estas precipitaciones débiles se mantendrán, aunque habrá zonas de la Región Metropolitana donde podría ser un poco más intensa y con probables tormentas eléctricas.

El tiempo en Santiago

El profesional explicó en Mucho Gusto que la probabilidad de tormentas es muy baja. Sin embargo, en caso de manifestarse, sería en el sector suroriente de la capital.

Mega

"En Alto de Pirque y Alto Jahuel, en esos sectores podría haber una tormenta y chubascos más importantes", destacó.

Leyton afirmó eso sí que durante la tarde aparecerá el sol a ratos en la capital, lo que será un indicio de un fin de semana totalmente primaveral, donde las máximas oscilarán entre los 19 °C y 23 °C.

Todo sobre Lluvias