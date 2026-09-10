"¡Arreglen la cag...!": Neme arremete contra el Gobierno por el escenario económico del país

10 sept. 2026 - 14:10 hrs.

La mañana de este jueves en Mucho Gusto, José Antonio Neme cuestionó al Gobierno por la situación económica del país, asegurando que se han escudado en responsabilizar a problemas externos, cuando es algo que siempre ha estado patente.

"Todo este contexto es bien miserable", comenzó diciendo de lleno el conductor del matinal, quien, desde un principio, dijo no querer apuntar a ninguna autoridad en particular.

La molestia de Neme

"Es como que los chilenos tuviesen que pedir, 'por favor, una peguita para 3 pesos para el 18'. Me parece que el contexto debería ser un poquito de mayor margen”, agregó.

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José Antonio valoró que haya trabajos temporales en las fondas, "pero esta cosa como que tener un trabajo es un favor que le están haciendo al ciudadano… ¡Si es una prestación mutua!".

"¡Y arreglen la cagada económica, por favor!", arremetió Neme, criticando que se utilicen factores internacionales para explicar el escenario económico.

"Estamos dependiendo de si el estrecho de Ormuz, si Ucrania… ¡Oye, conflicto en el mundo ha habido siempre! No nos metan el dedo en la boca", sentenció.

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